Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят Госдумой

Москва, 19 июня. Государственная дума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов российским семьям, в которых после 1 января текущего года родился третий ребенок и последующие дети. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

Авторами соответствующих поправок в законодательство выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами. Проект направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина и исполнение поручений премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как отмечал спикер Госдумы Володин, главой государства была поставлена задача, чтобы семьи, где с 1 января текущего года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети, получили дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. В том случае, если задолженность по основному долгу менее 450 тысяч рублей, оставшиеся средства будут направлены на погашение процентов за пользование кредитом.

Компенсация осуществляется однократно в отношении одного ипотечного жилищного кредита и вне зависимости от рождения детей после реализации этой меры. Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, в текущем году такую компенсацию могут получить около 30 тысяч семей.

Ранее вице-премьер России по вопросам строительства Виталий Мутко сообщил, что власти планируют расширить категорию молодых семей, которые могут претендовать на субсидирование процентной ставки по ипотеке от государства.

Кроме того, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, в каких условиях финансовое учреждение может еще раз снизить ставки по ипотеке.