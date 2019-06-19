СК начал проверку Яшина после сообщений СМИ о его коррупционных связях

Москва, 19 июня. Следственный комитет РФ начал проверку в отношении главы депутатов муниципального округа «Красносельский» Ильи Яшина в Москве. Проверка в отношении столичного парламентария проходит на фоне сообщений СМИ о его коррупционных связях с полицейскими.

Как передает Nation News, речь идет об участковых Рушане Умярове и Артуре Джаппарове, а также майоре Владимире Волченко. По данным Telegram-канала «Шавки Красовского», эти сотрудники правоохранительных органов покровительствуют Яшину и предупреждают его о «чужих» волонтерах и агитаторах на территории 45 округа столицы, который включает в себя Красносельский, Басманный и Мещанский районы, а также Сокольники. Илья Яшин избирается именно от этого округа. По информации источников, за «предупреждения» муниципальный депутат платит полицейским 200 тысяч рублей.

Кроме того сообщалось, что майор Волченко владеет несколькими борделями на территории этого округа, а Яшин покрывает незаконную деятельность, используя служебные полномочия.

Отмечается, что запрос сотрудников СМИ о проверке в отношении депутата Яшина, а также Умярова, Джаппарова и Волченко был направлен на имя руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светланы Петренко. Обращение было получено Следственным комитетом и передано в обработку.