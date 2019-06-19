Прилепин рассказал, почему ВСУ устроили массированный обстрел Донецка

Российский писатель, филолог и публицист Захар Прилепин сообщил, что ВСУ устроили обстрел ДНР из-за желания президента Украины Владимира Зеленского угодить украинским радикалам.

Ранее представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе) сообщили, что подразделения вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.

«После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в направлении Донецка. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм», — рассказали представители народной республики.

По словам военных ДНР, ВСУ вели огонь с позиций в районе Марьинки, удары приходились по Петровскому району столицы республики. Кроме того, под обстрелом украинской артиллерии также оказались поселок Жабичево к северу от Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой.

Комментируя сообщения об обстрелах, российский писатель, филолог и публицист Захар Прилепин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «несмотря на все заявления украинской стороны о желании мирного урегулирования гражданской войны, Киев продолжает вести агрессивную политику».

«Зеленский пытается показать себя жестким человеком, на его взгляд, на якобы недружественное поведение Москвы, унижающее его мужское достоинство, следует реагировать именно таким образом. Он продолжает работать на наиболее радикальную часть своего электората, пытается продемонстрировать ему свою необычайную значимость. Собственно в этом и таится опасность для Зеленского, потому что все больше и больше разложения он будет получать у электората нейтрального, пророссийского, миролюбивого. А для радикальной части электората он ничего, собственно, произвести не сможет», — говорит Прилепин.

Другими словами, даже если избранный президент украинского государства отдаст приказ полностью захватить территории народных республик Донбасса, ВСУ попросту не смогут ни на километр сдвинуться с занимаемых позиций.

«Да, сейчас они убьют какое-то количество мирных людей, бойцов армии Донбасса, но наступать всерьез, отвоевывать какие-то пространства они не смогут, иначе у них будут большие проблемы. Это такое неразумное поведение со стороны Зеленского. Но он ощущает себя серьезным парнем, который требует к себе серьезного отношения. Ну, посмотрим к чему приведет его политика», — заключил Прилепин.

Напомним, в настоящее время на территории Донецкой и Луганской народных республик формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск).