Москва, 19 июня. Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске. Он обратился к подписчикам в социальной сети.

По словам Шепелева, новая волна травли началась после выхода передачи, посвященной годовщине смерти Жанны Фриске. Телеведущий указал, что он получает множество злобных комментариев, таких как «гори в аду, гнида» или «чтобы ты сдох, мразь».

Шоумен уточнил, что чаще всего такие комментарии пишут женщины, которые кажутся приличными. Шепелев ответил женщинам, устроившим ему травлю после передачи о Жанне Фриске. Он попросил подписчиков не писать ему негативных комментариев.

«Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!» — написал он.

Шепелев подчеркнул, что имеет право не рассказывать о своей жизни с Фриске, так как это личная информация.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания мозга. Она стала известной в России во времена выступления в составе группы «Блестящие». После ухода из коллектива Фриске успешно занималась сольной карьерой.