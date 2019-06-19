Шепелев ответил женщинам, устроившим ему травлю после передачи о Жанне Фриске
Москва, 19 июня. Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске. Он обратился к подписчикам в социальной сети.
По словам Шепелева, новая волна травли началась после выхода передачи, посвященной годовщине смерти Жанны Фриске. Телеведущий указал, что он получает множество злобных комментариев, таких как «гори в аду, гнида» или «чтобы ты сдох, мразь».
Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые ????????♂️ Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок»… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка! ???? Возвращаясь к комментариям, мои друзья, пожалуйста не нужно писать плохое: я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду. И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл, и простите меня за такую мусорку на странице. Пойду приберусь. #60секунд
Шоумен уточнил, что чаще всего такие комментарии пишут женщины, которые кажутся приличными. Шепелев ответил женщинам, устроившим ему травлю после передачи о Жанне Фриске. Он попросил подписчиков не писать ему негативных комментариев.
«Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!» — написал он.
Шепелев подчеркнул, что имеет право не рассказывать о своей жизни с Фриске, так как это личная информация.
Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания мозга. Она стала известной в России во времена выступления в составе группы «Блестящие». После ухода из коллектива Фриске успешно занималась сольной карьерой.