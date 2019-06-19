Экс-депутат Рады назвал террористами чиновников, перекрывших Северо-Крымский канал

Москва, 19 июня. Украинские чиновники, которые несут ответственность за перекрытие Северо-Крымского канала и вызванные этми подтопления, должны предстать перед судом, уверен бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он привел слова бывшего губернатора Херсонской области Юрия Одарченко, который дал распоряжение перекрыть канал. На видео, снятом в 2014 году, чиновник заявляет о возможности подтопления отдельных украинских территорий, однако при этом поддерживает идею водной блокады Крыма.

«Пусть лучше иногда подтопит, чем мы пророем траншеи для горизонтального дренажа», — отметил тогда Одарченко.

По словам Журавко, это заявление можно трактовать как открытое признание собственноручного уничтожения Северо-Крымского канала и дренажной системы.

«Вот это и есть самый настоящий геноцид, терроризм. Так что, херсонцы, я хочу, чтобы вы еще раз внимательно прочитали и сделали выводы: имена преступников всем известны. Не только Херсонской области, но и всей Украине!» — пишет он в Facebook.

Журавко уверен, что помимо Одарченко перед судом должны предстать и другие экс-губернаторы Херсонской области — Андрей Путилов, Андрей Гордеев, а также уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса1 крымскотатарского народа (запрещенная в РФ организация) Рефат Чубаров.

Напомним, что в апреле 2017 года украинские власти приняли решение перекрыть Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала пресная вода. Это привело к подтоплению некоторых украинских территорий. Так, например, под воду ушел морской курорт в украинском Скадовске.

1 Организация запрещена на территории РФ.