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СМИ сообщили, что россияне по-прежнему смогут получать визы в аэропортах Египта

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СМИ сообщили, что россияне по-прежнему смогут получать визы в аэропортах Египта

Москва, 19 июня. Российские туристы, наряду с гражданами еще 46 стран, смогут и дальше получать визы в египетских аэропортах, невзирая на внедрение системы электронных виз e-visa. Об этом в среду сообщил РИА Новости источник в Управляющей компании египетскими воздушными гаванями.

Ранее Ассоциация туристических операторов России (АТОР) предположила, что египетские власти откажутся от выдачи виз по прибытию после окончательного перехода на систему выдачи e-visa.

«Граждане 47 государств могут получить визу в аэропортах Египта. После начала работы системы электронных виз, выдача виз в аэропортах гражданам этих стран продолжится», — рассказал источник издания.

Он отметил, что речь также идет о российских путешественниках, которые и в дальнейшем будут получать визу сроком на 30 дней в египетских аэропортах.

Отмечается, что виза по-прежнему стоит 25 долларов.

Напомним, Каир в конце 2017 года официально запустил реализацию масштабного проекта электронных виз. Накануне египетские власти сообщили об окончании первой фазы внедрения новой системы. Ожидается, что в скором времени любой турист будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в государство. 

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Автор: Сергей Петров
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