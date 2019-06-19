Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина

Москва, 19 июня. Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.

Соответствующий пост Садальский опубликовал в своем профиле в Instagram. Актер объяснил, что отдыхает в компании с Милой Ставицкой и пробует средиземноморские деликатесы. Его спутница несколько раз просила поздравить Галкина с днем рождения, однако Садальский так и не смог подобрать подходящих слов.

Актер заметил, что испытывает сострадание к Алее Пугачевой. Он попросил своих подписчиков придумать поздравление Галкину. Некоторые раскритиковали Садальского за столь черствый пост, а другие, наоборот, поддержали актера.

«Стас, вас Максим чем-то обидел? Вы постоянно пытаетесь его уколоть. Может, просто пройти мимо, забыть?» — поинтересовался один из подписчиков Садальского.

Отметим, актер не первый раз обрушивается с критикой на Галкина. Тот ранее заявил, что разбирается в телевидении после 20 лет работы лучше других. Садальский назвал юмориста и шоумена бездарным. По его словам, талантливым людям нелегко попасть на телевидение, однако если они добьются своего, то обязательно потеснят Галкина. В своем Instagram Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является шоумен, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.