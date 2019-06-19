МО РФ опровергло изменение правил присвоения звания старшего лейтенанта

Москва, 19 июня. Информация об изменениях в сроках присвоения звания старших лейтенантов выпускникам гражданских вузов не соответствует действительности, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется», — говорится в заявлении МО РФ.

«Известия» сообщили о том, что якобы российское оборонное ведомство планирует изменить порядок присвоения воинского звания старшего лейтенанта. Издание сообщило, что воинское звание лейтенанты будут получать через два года службы. Как писали СМИ, изменение якобы должно было устранить дискриминацию выпускников институтов, которые ждут получения звания старшего лейтенанта три года, а окончившие военные вузы — два.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин выразил мнение, что уравнивание сроков службы до очередных званий для лейтенантов должно положительно сказаться на воинских коллективах. Он отметил, что старшие лейтенанты и капитаны составляют основу российских войск, 90% личного состава. В войсках старших лейтенантов считают людьми, которые знают службу, и на которых можно положиться, подчеркнул эксперт.