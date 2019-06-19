В сирийской провинции Даръа восстанавливают промышленный район

Дамаск, 19 июня. В промышленной зоне в сирийском городе Даръа продолжаются восстановительные работы на фоне постепенного возвращения ремесленников на родину. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Председатель городского совета Даръа Амин аль-Омари, что Совет города в сотрудничестве с представителями служб «технического обслуживания, электроснабжения, водоснабжения и телекоммуникаций» в настоящее время восстанавливают инфраструктуру, чтобы обеспечить бесперебойную работу ремесленных и промышленных предприятий в городе и, тем самым, привлечь больше людей в регион.

«Механизмы Директората технических служб и городского совета работали все это время над устранением обломков и грязи, распространенной в городе. Они начали целый ряд кампаний по очистке в регионе, а сейчас работают в электроэнергетической компании для обеспечения безопасности линий электропередачи и повторной прокладки и установки счетчиков», — заявил аль-Омари в комментарии нашему корреспонденту.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

По словам аль-Омари, у городского совета есть контрактные проекты, связанные с обслуживанием тротуаров и терминалов и восстановлением осветительной и канализационной сети. Он подчеркнул, что городской совет работает изо всех сил, чтобы восстановить район и сделать его таким, каким он был до кризиса, чтобы улучшить кустарную и промышленную реальность и повысить доходы.

Параллельно с восстановлением инфраструктуры ремесленники и промышленники работают над восстановлением своих магазинов, призывая ремонтные бригады как можно быстрее обеспечить их водой, электричеством и телефонной связью.

Глава Союза ремесленников в Даръа Ибрагим аль-Кафри заявил, что решение проблемы слабого электроснабжения в промышленной зоне будет найдено в кратчайшие сроки.