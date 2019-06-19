Трамп ставит во главе Пентагона временщика «с пращей»

Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении сменить главу министерства обороны. Новым руководителем Пентагона с 24 июня станет Марк Эспер. Нынешний исполняющий обязанности главы американского оборонного ведомства Патрик Шанахан проработал в этой должности лишь полгода — с 1 января.

Подобная чехарда в назначениях временных «и. о.» на один из ключевых постов в структуре силовых ведомств США не может не пугать — тем более что на предыдущих должностях свежеиспеченный руководитель Пентагона успел отметиться целым рядом противоречивых высказываний.

«Челнок» на окладе

Официальная биография Эспера наглядно демонстрирует расхожую максиму о сращивании военных, политических и коммерческих интересов в рамках единого американского военно-промышленного комплекса, у которого нет вечных врагов или вечных союзников (даже внутри самих США), а есть лишь вечные интересы.

Даже образование Эспера являет собой неудобоваримую смесь различных направлений: в 1986 году он окончил Военную академию США, десятилетием позже — школу управления при Гарвардском университете, а завершил свое образование в 2005 году в Университете Джорджа Вашингтона, где получил звание… доктора философских наук.

Впрочем, никакой глубокой «философии» в карьере Эспера не обнаружишь: его биография стандартна и скучна. Она представляет собой обычный «челночный рост», когда чиновник последовательно меняет посты в военных ведомствах, политической системе и коммерческих компаниях, обеспечивая «сшивку» их общих интересов.

В начале 1990-х Марк Эспер служил офицером в 101-ой воздушно-десантной дивизии и принимал участие в первой войне против Ирака в Персидском заливе. Впоследствии новый глава Пентагона уже не был связан с действующей армией: он работал штатным сотрудником сенатских комитетов по международным отношениям и по правительственным делам, а также был помощником сенатора.

В 2002 году Эспер вернулся в систему Пентагона, но лишь на штабные должности — он стал заместителем помощника министра обороны по разработке планов ведения переговоров, отвечал за нераспространение ядерного оружия, контроль за вооружениями и вопросы международной безопасности.

Затем Эспера вновь потянуло в Сенат: с 2004 года он подвизался советником по национальной безопасности у лидера республиканского большинства Билла Фриста. Так он продолжил лоббировать интересы Пентагона в высшем законодательном органе США.

Наконец, последнее по времени «челночное движение» Эспера произошло в 2010 году. В тот год он стал вице-президентом Торговой палаты США по Европе и Евразии, совместив этот пост с должностью вице-президента по связям с государственными органами в одном из ведущих подрядчиков Пентагона — компании Raytheon.

«Суперпушка» и «армия будущего»

После прихода в администрацию нынешнего президента Эспер получил пост министра армии США. Несмотря на громкое название, эта должность не имеет никакого отношения к главе Пентагона, то есть к министру обороны. Фактически это «министр тыла»: он отвечает за мобилизуемые людские ресурсы, персонал, дела резерва, зданий и сооружений, охрану окружающей среды, вопросы систем вооружения и оборудования, а также за вопросы их приобретения, контролирует коммуникации и финансовое управление военного ведомства.

Но и на этом посту Эспер успел «начудить», сделав ряд неоднозначных высказываний. В частности, в апреле он заявил, что целью армии США являются «Россия и Китай», сопроводив это фразой о том, что Штаты к 2028 году смогут выиграть «любую войну у любой страны», да еще сдерживая давление со стороны других стран.

В связи с таким высказыванием «министра тыла» бурная реакция возникла не только в Москве или Пекине. В Вашингтоне с тех пор ходит немало шуток на тему готовности лично Эспера «выиграть» неограниченную ядерную войну, в которую однозначно превратится «любой конфликт» с Китаем и, тем более, Россией.

Другим резонансным заявлением нового главы Пентагона стало высказывание об американской «суперпушке» (рельсотроне) — ее Эспер сравнил с пращой и копьем. Говоря о целях создания дальнобойного орудия, он обратился к примерам из военной истории.

«Почему появилось копье? Потому что у другого человека был меч. Копье обеспечивает дистанцию. Почему появилась праща? Потому что копье не позволяло пользоваться мечом с его дистанцией поражения. Во время противостояния всегда хочется иметь возможность нанести удар, не получив ответного. Именно это нам может обеспечить ствольная артиллерия повышенной дальности стрельбы, это наглядный пример в случае с нами и русскими», — огорошил публику Эспер.

И снова русские? Впрочем, пока что ничего путного из затеи с «высокотехнологичной пращой» у Америки не вышло: ни один из проектов Пентагона по созданию дальнобойных орудий, например для стелс-миноносцев класса Zumwalt, не принес желаемого результата. Как оказалось, фикция «дешевого выстрела обычной болванкой на 1600 километров» существовала только на бумаге — а по факту рельсотрон оказался всего лишь «еще одним оружием» — в дополнение к обычной ствольной артиллерии и ракетному вооружению.

Наконец, будучи министром армии США, Эспер отметился в вопросе военной философии. В 2018 году он предложил создать в составе вооруженных сил еще одно командование, которое громко предложил назвать «Командованием будущего» (Futures Command). На это Эспер тоже получил ожидаемую порцию сатиры, включающую отсылки к известному блокбастеру «Назад, в будущее» и ссылку на классическую фразу из романа Оруэлла «1984»: «Кто контролирует прошлое — командует будущим».

Словом, именно такие «философы», дорвавшись до реальной власти, и начинают самые кровопролитные войны.

Опасность временщиков

Подход Дональда Трампа к назначениям в собственной администрации достаточно специфичен. Создается впечатление, что нынешнему хозяину Белого дома комфортнее работать именно с «временно исполняющими обязанности» — то есть с теми, кто принципиально не имеет своей позиции и воспринимает свою синекуру лишь как временное место пребывания.

За прошедшие два с половиной года власти Трампа мир успел увидеть смену главы Госдепа США, главы администрации Белого дома, а также две смены советников президента по национальной безопасности. Поменял Трамп и ключевых сотрудников разведсообщества: в отставку ушли бывшие руководители ЦРУ и ФБР.

Таким образом, от первоначальной команды «Большого Дональда», которая пришла с ним в Белый дом в начале 2017 года, практически никого не осталось. При этом попытка Трампа бесконечно «тасовать колоду» своих назначенцев ни к чему не привела — вместо того чтобы тщательно подбирать людей, которые могли бы поддерживать его видение будущего, Трамп постоянно «меняет коней на переправе». В результате чего внешняя политика США все больше напоминает сумасшедший дом, в котором буйные больные захватили кабинет главврача.

Это чувствуется и по политике Пентагона. Например, не далее как вчера заместитель председателя Комитета начальников штабов генерал Пол Селва заявил, что Штатам необходимо разработать ядерное оружие «малой мощности», которое, тем не менее, нужно поставить на стратегические носители.

Во время беседы с журналистами Селва настаивал на необходимости иметь на вооружении небольшой арсенал ядерных боезарядов малой мощности, которые можно было бы разместить на баллистических ракетах Trident II, установленных на стратегических подводных лодках класса «Огайо». По его словам, такие боезаряды можно применять против России (опять!) в ответ на «небольшое по масштабам нападение противника, обладающего ядерным оружием». Иными словами, американский ястреб вновь заговорил о «праве» США отвечать глобальным ядерным ударом, пусть и «небольшой мощности», на любой локальный конфликт с применением обычного оружия.

Такая гремучая смесь непонимания сущности ядерного сдерживания и доктрины взаимного гарантированного уничтожения в рядах высшего командного состава Пентагона, дополненная «министром, способным победить в ядерной войне» и сидящим на окладе у монстров из американского ВПК, создает прямую опасность международному миру. Ведь такие временщики, не исключено, способны ударить по Китаю и России «на всякий случай» — который тут же приведет к неограниченной термоядерной войне.

Вот тогда, пожалуй, Эсперу и его согражданам действительно придется вспомнить про копья и пращи...