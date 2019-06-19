В петербургском Политехе прошли масштабные антитеррористические учения МВД

С восьми утра 19 июня к зданию Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на Гражданском проспекте стянулись силы МВД, Росгвардии и ФСБ — всего более сотни сотрудников. Полицейские в течение нескольких часов отрабатывали предупреждение и пресечение диверсионно-террористического акта на объекте социальной инфраструктуры по плану «Экран», который предполагает, в том числе, освобождение заложников.

В учениях были задействованы практически все подразделения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти: ГИБДД, центр «Э», патрульно-постовая служба, уголовный розыск, медико-санитарная часть и даже наркоконтроль и экономическая безопасность. Кроме этого в обеспечении мероприятия участвовали сотрудники войск национальной гвардии. Учения не могли пройти без участия Федеральной службы безопасности. Для работы правоохранители заняли позиции по периметру Гражданского проспекта, проспекта Науки, Гжатской улицы и Гидротехников, которые окружают здание вуза.

Подготовка к учениям началась заранее. Сотрудники правоохранительных органов, как и Политеха, накануне знали о мероприятии. За день до этого студенты могли наблюдать в аудиториях полицейских. По словам одного из них, увидев людей в форме, учащиеся подумали, что их пришли забирать на службу в армию. Прямо во время учений в аудиториях вуза проходили экзамены и защита дипломных работ. По мнению студентов, большое количество правоохранителей усугубило и без того нервное психологическое состояние экзаменующихся.

До этого учения по антитеррору в Петербурге проводили в госпитале Западного военного округа 18 апреля. После поступления сигнала об угрозе личный состав дежурной службы выполнил комплекс мероприятий по оповещению взаимодействующих служб и ведомств и принял меры по недопущению жертв среди пациентов. По итогам тренировки действия сил оценили положительно — они готовы к выполнению задач по предназначению.