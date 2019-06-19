Глава МИД Швейцарии уверен, что ПАСЕ найдет способ восстановить в правах делегацию РФ

Москва, 19 июня. Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис считает, что на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет найдено решение по восстановлению в правах российской делегации. Соответствующее заявление глава иностранного МИД сделал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Кассис убежден в необходимости полноправного участия делегации России в работе ПАСЕ. Глава швейцарского МИД выразил уверенность, что решение данной проблемы будет найдено 24 июня, когда состоится сессия Парламентской ассамблеи СЕ. Кассис отметил, что в этом вопросе речь идет не о проявлении «любви и дружбы», а о вполне законном желании РФ участвовать в работе ПАСЕ, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что выход будет найден. Во всяком случае мы получаем позитивные сигналы относительно этого», — подчеркнул начальник швейцарского департамента иностранных дел.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого правительство Крыма приняло решение провести референдум о присоединении к РФ. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя. После этих событий российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ. В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав РФ, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы. Выход РФ из ПАСЕ значительно ударил по бюджету организации.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал условие возвращения России в ПАСЕ. Он заявил, что делегация РФ не должна быть лишена каких-либо полномочий.