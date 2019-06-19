Россия призывает все стороны ядерной сделки к сдержанности

Москва, 19 июня. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал решение Ирана не продлевать двухмесячный срок для стран — участниц СВПД.

Россия в свою очередь призывает все стороны СВПД, в том числе Тегеран, к сдержанности, соблюдению правил и предостерегает от «повышения ставок».

«Мы призываем всех к сдержанности, разумеется и Иран тоже. Считаем, что было бы неправильно продолжать вот эту игру на повышение ставок. Но мотивы, побудившие Иран к таким действиям, нам понятны», — заявил журналистам в среду Сергей Рябков, комментируя решение Ирана.

Иран не продлит двухмесячный срок для стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В течение данного срока они должны были исполнить свои обязательства по ядерной сделке, о чем сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«Двухмесячный срок, который Иран определил для остальных стран — участниц СВПД, продлен не будет. Мы продолжим действовать строго в соответствии с ранее принятым нами планом», — сообщил в среду представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди.

Камальванди также подчеркнул, что Иран не сможет придерживаться положений ядерной сделки, если другие участники договора не будут выполнять ее условия.