Песков посетовал на непонимание россиян сути нацпроектов

Москва, 19 июня. Граждане России пока плохо представляют себе, что такое национальные проекты и для чего они создаются. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Да, все спрашивают (о нацпроектах — Прим. ФАН). Много вопросов, которые свидетельствуют о том, что пока уровень понимания оставляет желать лучшего. Это действительно так», — признал он.

Официальный представитель Кремля призвал СМИ активнее освещать реализацию нацпроектов, чтобы у населения сформировалось представление о проводимой правительством работе.

Напомним, что российские власти выделили 12 основных сфер, в которых реализуются национальные проекты: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и международная кооперация.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что на эти цели российские власти выделили суммарно 25,7 трлн рублей. При этом правительство готово увеличить финансирование нацпроектов при необходимости. Главная задача — сделать скачок в качестве жизни и экономическом развитии за предельно короткий срок.

Ожидается, что нацпроекты станут одной из тем, которая будет поднята во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Мероприятие состоится в четверг в 12.00. Российские телеканалы выделили три часа на трансляцию передачи, однако она может выйти за эти временные рамки.