Петров пост 2019: когда начинается, сколько длится, правила, календарь питания по дням

Через неделю после праздника Троицы у православных начинается Петров (Петровский) пост, который продлится до 11 июля.

Петровский пост 2019: начало, продолжительность и окончание

В 2019 году Петров пост начинается в понедельник, 24 июня, и заканчивается в четверг, 11 июля. Таким образом, в этом году первый летний пост не слишком продолжительный — всего 18 дней.

Дело в том, что Петров пост каждый год имеет разную продолжительность, в зависимости от наступления Пасхи и Троицы, которые в этом году достаточно поздние. От этих праздников зависит время начала поста, а заканчивается он всегда накануне Дня Петра и Павла (Петрова дня). Память этих апостолов церковь чтит 12 июля.

История Петровского поста

Петровский пост называют апостольским, он был установлен учениками Христа в честь праздника Троицы, когда на них снизошел Святой Дух. Вдохновленные священным знанием, которое подвигло апостолов нести Христово учение во все земли, ученики Иисуса постановили держать пост в течение недели, чтобы подготовить себя к высокому служению.

В России Петровский пост посвящен памяти апостолов Петра и Павла и может иметь продолжительность от восьми дней до полутора месяцев.

Что можно и нельзя есть в Петров пост

Как и в Великий пост, в Петровский запрещены любые мясные и молочные продукты, а также яйца. Однако достаточно много дней, когда разрешена рыба, в субботу и воскресенье можно есть горячую пищу с растительным маслом, а взрослым разрешается вино. Кроме того, в это время уже начинают созревать свежие овощи и фрукты, которые помогают полноценно питаться в пост.

Церковь напоминает, что одними ограничениями в питании пост не исчерпывается: это время покаяния, добрых дел и благотворительности. Только так, считает церковь, пост будет угоден Богу и полезен душе христианина.

Пост в праздничные дни

Отмечаемое 7 июля Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) (в народе Иван Купала) всегда выпадает на Петров пост. Вне зависимости от того, на какой день приходится праздник, в это время строгости поста ослабевают: в частности, разрешены рыба и морепродукты. В этом году праздник выпадает на воскресенье, так что разрешены рыба и морепродукты, горячая пища с растительным маслом и вино.

День апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля, на следующий день после окончания поста. Если этот праздник приходится на среду или пятницу, запрет на мясное и молочное сохраняется. В 2019 году 12 июля приходится на пятницу, поэтому мясо, молочные продукты и яйца будут еще под запретом, а вот рыба, морепродукты и горячая пища с растительным маслом разрешаются.

Петров пост 2019: правила питания

Если следовать самому строгому монастырскому уставу, то в понедельник, среду и пятницу постящимся предписано сухоядение: только холодная сырая пища. Есть можно один раз в день после 15 часов.

При более мягком варианте поста по понедельникам допускается один раз в день горячая вареная пища без масла: каши и супы на воде, отварные или тушеные овощи и грибы и т. д.

По вторникам и четвергам разрешается дважды в день есть горячую вареную пищу без масла, в том числе рыбу и морепродукты.

В субботу и воскресенье постящимся дозволяется дважды в день есть горячую постную пищу с растительным маслом, включая рыбу и морепродукты, взрослым можно выпить немного вина.

Кто освобождается от поста

Обращаем внимание, от строгостей поста как правило освобождаются маленькие дети, беременные и кормящие женщины, больные и пожилые, а также путешествующие или находящиеся в заключении. О том, как держать пост, чтобы не навредить здоровью, верующим рекомендуется посоветоваться с врачом и духовником. Не следует забывать и о здравом смысле. Как именно и в каком объеме соблюдать пост детям — это всецело ответственность их родителей или законных представителей.

Петровский пост в 2019 году: календарь питания по дням

24 июня, понедельник: сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, питание один раз в день).

25 июня, вторник: горячая постная пища без масла дважды в день, разрешается рыба и морепродукты.

26 июня, среда: сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, питание один раз в день).

27 июня, четверг: горячая постная пища без масла дважды в день, разрешается рыба и морепродукты.

28 июня, пятница: сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, питание один раз в день).

29 июня, суббота: горячая постная пища с растительным маслом дважды в день, разрешается рыба, морепродукты и вино.

30 июня, воскресенье: горячая постная пища с растительным маслом дважды в день, разрешается рыба, морепродукты и вино.

1 июля, понедельник: сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, питание один раз в день).

2 июля, вторник: горячая постная пища без масла дважды в день, разрешается рыба и морепродукты.

3 июля, среда: сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, питание один раз в день).

4 июля, четверг: горячая постная пища без масла дважды в день, разрешается рыба и морепродукты.

5 июля, пятница: сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, питание один раз в день).

6 июля, суббота: горячая постная пища с растительным маслом дважды в день, разрешается рыба, морепродукты и вино.

7 июля, воскресенье, Рождество Иоанна Предтечи: горячая постная пища с растительным маслом дважды в день, разрешается рыба, морепродукты и вино.

8 июля, понедельник: сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, питание один раз в день).

9 июля, вторник: горячая постная пища без масла дважды в день, разрешается рыба и морепродукты.

10 июля, среда: сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, питание один раз в день).

11 июля, четверг: горячая постная пища без масла дважды в день, разрешается рыба и морепродукты.

12 июля, пятница, День Петра и Павла: горячая постная пища с растительным маслом дважды в день, разрешается рыба, морепродукты и вино.