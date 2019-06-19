Москва, 19 июня. Увеличение военных бюджетов государств Североатлантического альянса способно привести к ситуации наподобие холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Об этом он рассказал на круглом столе в Совете Федерации.

Как уточнил дипломат, увеличение военных бюджетов стран НАТО приведет к агрессивному военному планированию. Это, в свою очередь, может стать причиной агрессивной риторики и политики. МИД РФ заявил, что рост военных расходов стран НАТО может привести к холодной войне.

«Мы можем оказаться в ситуации холодной войны, когда будем наблюдать симбиоз военного планирования и враждебной политики», — подчеркнул Грушко.

По мнению дипломата, даже при наличии политической воли выходить из такой ситуации будет очень трудно.

В среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия призывает все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе и Иран, к сдержанности.

Дипломат прокомментировал решение Тегерана не продлевать двухмесячный срок для стран-участниц соглашения по исполнению своих обязательств. Рябков уточнил, что государствам не следует «повышать ставки».

«Было бы неправильно продолжать вот эту игру на повышение ставок. Но мотивы, побудившие Иран к таким действиям, нам понятны», — подчеркнул заместитель главы МИД.

Рябков напомнил, что Тегеран год ждал после выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как пишет ТАСС, кроме того, он дал дополнительное время участникам плана, чтобы «относительно нормализовать» ситуацию с восстановлением нефтеэкспорта и торговых обменов. Дипломат добавил, что европейские государства не сделали позитивных шагов навстречу этим требованиям.

8 мая Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств. Об этом рассказал президент страны Хасан Роухани.

В начале октября прошлого года Международный суд ООН поддержал иск Тегерана и постановил, что антииранские санкции должны быть ослаблены. Речь в постановлении шла об ограничениях на торговлю продуктами питания и медикаментами. США проигнорировали решение ООН.