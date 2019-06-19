Сирийская армия нанесла мощный удар по позициям террористов на северо-западе Хамы

Дамаск, 19 июня. В северном районе сирийской Хамы и на юге Идлиба продолжаются ожесточенные бои между силами сирийской правительственной армии, поддерживаемой российскими ВКС, и вооруженными террористическими организациями. Основные бои сосредоточены в районе города Кафр-Зета. Каждое столкновение выливается в большие потери потери техники и людей, мирные жители попадают под обстрелы террористов.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Силы сирийской армии наносили артиллерийские и ракетные удары по укрепленным пунктам, принадлежащим террористическим группам, причастным к запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре»1, в городе Кафр-Зита, расположенном к северо-западу от Хамы и к югу от Идлиба. В результате террористы потеряли много личной техники и оружия, а также своих людей.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Столкновения произошли после того, как подразделения армии заметили движение групп террористов по сельскохозяйственным дорогам в окрестностях Кафр-Саджны в южной сельской местности Идлиба.

Стоит отметить, что сирийская армия смогла достичь прогресса в окрестностях Хамы в рамках операции по освобождению окрестностей города Скальбия в рамках масштабной военной операции в регионе.. Вооруженные группы смогли отразить нападение террористов. Столкновения также произошли в Хан-Шейкуне и ряде соседних городов.

Ранее сообщалось, что силы сирийской армии столкнулись с попыткой нападения, совершенного сторонниками террористического группировки «Джебхат ан-Нусра», деятельность которой запрещена в России. Атака произошла на оси Аль-Касабия, Хамамият и Шейх-Хадид между северными районами провинции Хама и южными районами провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.