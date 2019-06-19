Массовая драка у метро «Электрозаводская» произошла в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Трагичный инцидент произошел сегодня утром в Москве. Один человек погиб, еще трое ранены после массовой драки у метро «Электрозаводская». По некоторым данным, потасовка завязалась в ресторане «Иссык-Куль», где отдыхала компания молодых людей, приезжих из Средней Азии. По одной из версий, некоторые участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения, но что конкретно спровоцировало драку, пока неизвестно. Один из нападавших, предположительно, использовал нож. На данный момент ресторан закрыт, а на месте ЧП работают оперативные службы. СМИ сообщают, что подозреваемый в убийстве сейчас разыскивается.

Сирия вступает в последний этап борьбы с терроризмом. О победе говорить еще рано, но посол арабской республики в РФ Рияд Хаддад все же предрек конец военного кризиса, который длится с 2011 года. По словам дипломата, террористы уже бегут из региона, но есть другая важная проблема: они расползаются по разным уголкам Земли и готовят новые атаки. Впрочем, наиболее отчаянные радикалы по-прежнему в Идлибе, где сосредоточена главная для Сирии угроза — коалиция «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Сейчас правительственная армия Сирии ведет ожесточенные бои в Хаме, граничащей как раз с Идлибом. Вчера столкновения в регионе вновь оказались на повестке Совбеза ООН, Россия в свою очередь пообещала сделать все возможное для деэскалации конфликта.

Раскрыта сеть ИГИЛ

О том, что террористы расползаются по миру, сегодня хорошо известно и в нашей стране. Следственный комитет раскрыл крупную сеть финансистов из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Силовики ФСБ задержали двух человек, которые по версии следствия привлекали жителей Дагестана из других регионов (в общей сложности более 200 человек) к сбору денег на террористическую деятельность. Подробности данного дела рассказали в СК РФ:

«Установлено, что в период с 2014 по сентябрь 2017 года члены террористической организации из числа российских граждан, находясь на территории САР, организовали финансирование ее террористической деятельности. Для финансирования терроризма было собрано не менее 8 млн рублей от более чем 200 лиц из ряда российских регионов, в том числе и от лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела о преступлениях террористической направленности», — сказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

Сейчас подозреваемые ждут меры пресечения под стражу, а оперативники еще ведут обыски в Дагестане, Москве, Ставрополье и других субъектах, пытаясь установить всех соучастников преступления.