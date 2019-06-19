Российские суперкомпьютеры попали в топ самых мощных вычислительных систем

Москва, 19 июня. Суперкомпьютер МГУ «Ломоносов-2» и комплекс Росгидромета попали в топ-500 самых мощных вычислительных систем в мире. Об этом говорится на сайте рейтинга.

Максимальная производительность «Ломоносова-2» оценивается в 2,478 терафлопс, что обеспечило компьютеру МГУ 93-место в списке. Машина Росгидромета же заняла лишь 365 место.

Первое место в топ-500 занял американский суперкомпьютер Summit мощностью в 148,600 терафлопс. На втором месте оказался еще один «американец», расположенный в Калифорнии (мощность 94,640 терафлопс). «Бронзу» взял китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight, который способен обрабатывать информацию со скоростью 93,014 терафлопс.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Microsoft считает одним из наиболее перспективных направлений создание квантового компьютера. По словам исполнительного вице-президента компании Джейсона Зэндера, квантовые компьютеры позволят в перспективе «за две минуты выполнять алгоритмы», на которые обычной вычислительной технике «потребуются тысячи лет».