«Спартак» объявил об уходе Глушакова

Москва, 19 июня. Руководство столичного «Спартака» расторгло контракт с хавбеком Денисом Глушаковым. Об этом в среду сообщается на официальном сайте красно-белых.

«Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Капитан столичного клуба Глушаков в завершившемся сезоне сыграл в 25 матчах во всех турнирах, отличившись лишь тремя забитыми мячами. Также в его активе четыре матча и один гол в молодежном первенстве России.

В сентябре 2018 года возглавлявший тогда «Спартак» итальянский специалист Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После отставки итальянца оба футболиста вернулись к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение футбольных фанатов «Фратрия» выступило с требованием отстранить Глушакова от работы с основой. Позднее «Фратрия» заявила, что 32-летний Глушаков не может быть капитаном красно-белых и не заслуживает поддержки преданных болельщиков.