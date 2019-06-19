Завод резиновых изделий загорелся в Башкирии

Уфа, 19 июня. Завод резиновых изделий загорелся в поселке Красный Яр в Башкирии. Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь охватил одноэтажное кирпичное здание, в котором производят железобетонные и резиновые изделия. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К тушению огня привлекли 28 пожарных, также используются 10 единиц техники.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Горящее здание находится в промзоне, однако угрозы распространения огня на соседние строения нет, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.