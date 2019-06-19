МИД РФ заявил, что НАТО ничего не делает для восстановления контактов по военной линии

Москва, 19 июня. Руководство Североатлантического альянса ничего не сделало для восстановления работы в рамках Совета Россия — НАТО и контактов по военной линии. Об этом в среду заявил заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко.

«В НАТО и пальцем не пошевелили, чтобы восстановить нормальную работу в рамках совета НАТО-РФ и восстановить нормальные контакты по военной линии», — подчеркнул российский дипломат во время выступления на круглом столе «Формирование пространства внешней безопасности РФ: юридические и политические аспекты».

Он напомнил о том, что российская сторона неоднократно заявляла, что готова к такой работе. По его словам, политики обязаны обсуждать безопасное расстояние движения между воздушными суднами, кораблями, а также маневрами этих средств.

Ранее китайское издание Sohu опубликовало материал об «опасных для НАТО маневрах» Балтийского флота. Журналисты портала полагают, что только «такие дерзкие сигналы» могут быть результативны против военного блока. В материале говорилось о недавних учениях в Балтийском море, во время которых отечественные береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» и «Бастион» ликвидировали отряд кораблей условного врага. Помимо этого, военные отработали защиту побережья возле Калининградской области.