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Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Осаке

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Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Осаке

Москва, 19 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Осаке.

«У нас нет никаких новостей по этой теме. В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием графика двусторонних встреч на полях саммита в Осаке, но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков также прокомментировал слухи о том, что встреча состоится 28 июня в формате «пять на пять». Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Кремль не располагает такой информацией.

Кроме того, Песков прокомментировал возможность встречи российского президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на площадке саммита. По словам представителя Кремля, в настоящий момент график встреч формируется.

Ранее Песков сообщил, что Москва пока не получала от Вашингтона подтверждения плана встречи двух лидеров. Глава Белого дома заявлял, что собирается встретиться с российским президентом на площадке саммита G20 в японской Осаке. При этом пресс-секретарь президента РФ  не исключил короткой встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа «на ногах» в ходе саммита в Осаке.

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Автор: Игорь Лукьянов
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