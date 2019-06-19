Кремль оценил переговоры Патрушева и Болтона

Москва, 19 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важными переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.

«Это очень важный контакт. Предстоит очень важный обмен мнениями по ситуации в регионе. Это и ближневосточное урегулирование, это и процесс регулирования в Сирии, и другие вопросы, которые стороны посчитают необходимым обсудить. Вот что можно сказать по этой встрече», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Встреча Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата пройдет в Иерусалиме 24-25 июня. Главной темой переговоров станет урегулирование кризиса в Сирии и ситуация на Ближнем Востоке. В МИД РФ отметили, что новый формат переговоров будет содействовать восстановлению стабильности Сирии, при этом не подменяя существующие форматы, в том числе астанинский.

Ранее урегулирование ситуации в Сирии обсуждалось на встрече министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. На встрече стороны обсудили вывод американских войск из Сирии, курдский вопрос, а также тему сирийского конституционного комитета, который должен был начать свою работу еще в январе 2019 года.