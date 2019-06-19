Кремль заявил о стагнации в реализации минских соглашений

Москва, 19 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают стагнацию в реализации минских соглашений, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Кремле заявили, что в выполнении минских соглашений, призванных мирным путем урегулировать конфликт в Донбассе, наблюдается «полная стагнация».

«Сначала нужно рекогносцировку провести и понять, где мы находимся», — заметил Песков.

Гаранты минских соглашений — Россия, Украина, Германия и Франция — готовят новую встречу лидеров «нормандской четверки». Песков отметил, что повестка встречи пока только формируется.

«Надо сверить часы, понять, где мы находимся, — пояснил пресс-секретарь российского лидера. — Был большой перерыв в общении [в нормандском формате]».

Подготовку к встрече лидеров стран — участниц «нормандского формата» ведут помощники президентов. На переговорах сторон, которые, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, пройдут 12 июля, Россию будет представлять один из помощников президента России — Юрий Ушаков или Владислав Сурков.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — будущих Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев начал силовую операцию на юго-востоке страны. По данным ООН, за пять лет гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек.

Стороны заключили минские соглашения, которые призваны урегулировать конфликт мирным путем. Однако Киев по-прежнему не выполнил почти ни одного пункта соглашения, в частности обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе продолжаются по настоящее время.