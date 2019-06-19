Песков заявил, что интерес к прямой линии с Путиным по-прежнему огромен

Москва, 19 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил динамику поступлений вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным. По словам Песков, интерес россиян к предстоящему событию по-прежнему огромен.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал данные о количестве обращений на сегодняшний день, отметив, что динамика их поступлений постоянно варьируется.

«Из года в год иногда бывает больше телефонных звонков и меньше обращений по другим источникам. Эта пропорция меняется: иногда в первую неделю идет более низкая динамика сбора вопросов, и она скачкообразно увеличивается ближе к эфиру. Иногда — наоборот», — объяснил Песков.

По его словам, огромное влияние в данном случае оказывают и погодные условия.

«Просто когда стоит жара, люди, естественно, меньше смотрят телевизор, меньше времени хотят проводить дома, сидя в компьютере», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков заметил, что делать выводы о снижении интереса к предстоящей линии с Путиным не стоит.

«Интерес по-прежнему огромен. Формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе», — резюмировал Песков.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ отметил, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным не будет ограничена по времени и продолжится по мере необходимости.

Напомним, прямая линия с президентом России пройдет в 2019 году в 17-й раз. Впервые общение с россиянами в таком формате состоялось в 2001 году. Трансляцию предстоящей прямой линии с Путиным будут вести Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».