Россия подготовила три двигателя для американских ракет Atlas-5

Москва, 19 июня. Российское предприятие «Энергомаш» (структура Роскосмоса) подготовило три двигателя РД-180, которые предназначены для американских ракет-носителей Atlas-5. Об этом в среду сообщает пресс-служба «Энергомаша».

В ближайшие две недели американские компании Pratt&Whitney, United Launch Alliance и РД АМРОСС должны будут произвести внешний осмотр двигателей, их запасных частей и инструментов, а также изучить сопроводительные документы.

«Данная приемка является первой в 2019 году, сейчас двигатели готовят к отправке. Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится АО «НПО Энергомаш». Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США после 2022 года намерены полностью отказаться от закупок российских ракетных двигателей РД-180. Таким образом, Вашингтон планирует реализовать стратегию по обеспечению самостоятельных пусков космических аппаратов.

Отметим, что это вызвало недовольство среди некоторых американских компаний. Так, например, частная космическая корпорация SpaceX подала иск против ВВС США из-за отказа выделить средства на закупку двигателей РД-180. В компании заявили, что американское командование по космическим и ракетным системам ВВС безосновательно раздало контракты на три ракеты, которые ранее не зарекомендовали себя, а их параметры остаются неизвестными. В SpaceX подчеркнули, что ракеты, на которые Центр ВВС США выделил деньги, еще не летали и даже не построены.