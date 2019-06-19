В ДНР сообщили о массированном ударе ВСУ по западу Донецка

Донецк, 19 июня. Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

По имеющимся данным, после 03.00 среды (время совпадает с московским) зафиксированы обстрелы со стороны украинских военных в направлении Донецка.

Отмечается, что всего со стороны киевских силовиков было выпущено 110 снарядов калибра запрещенного калибра. В представительстве добавили, что огонь велся с позиций в районе Марьинки по Петровскому району города.

Помимо этого, 19 июня под обстрелом ВСУ оказались населенные пункты Жабичево к северу от Донецка и Васильевка около Ясиноватой.

В настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. ЛНР и ДНР объявили о независимости после государственного переворота в стране. Киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также в рамках встреч контактной группы на минской площадке, но Киев систематически нарушает все договоренности и обстреливает территории Донбасса.