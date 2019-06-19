Петербуржцы передали в ЗакС подписи за лишение скандального депутата Резника мандата

Санкт-Петербург, 19 июня. Петербургские активисты собрали более 10 тысяч подписей за лишение мандата попавшего в центр наркоскандала депутата Максима Резника. Общественники передали подписи в Законодательное собрание Северной столицы.

Петербуржцы требуют отстранить Резника от должности председателя комиссии по образованию, культуре и науке, а также исключить парламентария из комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Активисты начали собирать подписи 5 июня. По мнению волонтеров, наркозависимый Резник не может быть депутатом, поскольку своими действиями парламентарий порочит представителей петербургской власти и подрывает их авторитет. Члены инициативной группы просят принять решение об отстранении Резника от всех занимаемых должностей и лишении его полномочий депутата в течение 7 дней, сообщают «Невские Новости». Отметим, что инициативу волонтеров поддержала Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Напомним, 1 мая Максим Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, устроил провокации на мирном шествии в центре Петербурга. Позже в Сети появились многочисленные кадры, на которых депутат совершает действия, напоминающие курение запрещенных наркотических веществ.

Коллеги парламентария возмутились поведением Резника и призвали его пройти проверку на содержание наркотиков в крови, однако оскандалившийся депутат отказался, сбежав в Прагу. Даже соратники парламентария осудили его поведение. Например, руководитель петербургского отделения фракции «Яблоко» Борис Вишневский заявил, что честный человек давно бы сдал тест на наркотики, чтобы избежать обвинений. Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов предложил Резнику пройти тест на наркотики и подчеркнул, что отказ от анализа косвенно указывает на признание депутатом «своей пагубной страсти».