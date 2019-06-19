Эксперт назвал преимущества размещения станций ГЛОНАСС в Африке

«Мирная экспансия» в страны Африки российской навигационной системы ГЛОНАСС будет полезной не только для России, но и для всего мира. Такое мнение высказал независимый аналитик Владимир Соловейчик.

ГЛОНАСС доберется до Африки

На территории стран Азиатско-Тихоокеанского и Африканского регионов могут разместить наземные станции российской навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом заявил заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже-2019».

«Переговоры по вопросу размещения наземных станций ГЛОНАСС ведутся со странами Юго-Восточной Азии, Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов», — заявил он в комментарии ТАСС.

Савельев отметил, что в июне текущего года было завершено согласование межправительственного соглашения по космосу с Аргентиной. В свою очередь Роскосмос после его подписания сможет приступить к практической реализации проекта по размещению на территории Аргентины наземной станции ГЛОНАСС, уточнил заместитель главы госкорпорации.

Напомним, в Роскосмосе рассказали, что государственная корпорация и Комиссия по аэрокосмическим исследованиям Аргентины (КОНАЕ) будут заниматься развитием сотрудничества в области спутниковой навигации.

«Мирная экспансия»

Как отметил Владимир Соловейчик, вне всякого сомнения, «мирная экспансия» отечественной навигационной системы ГЛОНАСС пойдет на пользу не только России, но и всему миру. Конкуренция на этом емком рынке снижает цены, повышает качество услуг, ликвидирует монополию американцев и европейцев. Это само по себе уже хорошо, уверен эксперт.

«Понятно, что размещение системы ГЛОНАСС в Аргентине — важнейший прорыв российских производителей в Латинскую Америку. Не менее важна и перспективна в этом плане и Африка. Там есть много неиспользованных возможностей для развития, как и в Тихоокеанском регионе. Несмотря на наличие региональных навигационных систем у Китая и Индии, с российским оператором они пока не могут конкурировать», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт выразил надежду, что расширение сферы действия системы ГЛОНАСС положительно скажется и на других секторах экономики РФ с точки зрения их продаж на зарубежных рынках. Тем более что ГЛОНАСС является хорошей альтернативой американским и европейским аналогам.