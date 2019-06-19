Песков рассказал, сколько времени тратит Путин на подготовку к прямой линии

Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание по подготовке к прямой линии. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, само совещание продолжалось около 5-6 часов, после чего президент продолжил подготовку самостоятельно.

«Сегодня продолжается подготовка к прямой линии. Вчера Путин работал по статистике, над справочными материалами, которые по линии ведомств были собраны, по линии подразделений администрации», — пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в среду Путин продолжит работу с видеообращениями и вопросами, поступившими по Интернету.

Напомним, что традиционная прямая линия с президентом состоится в четверг в 12 часов. Российские телеканалы выделили три часа на освещение этого мероприятия, однако оно может растянуться и на более длительное время. Обычно в ходе прямой линии поднимаются как общие вопросы, касающиеся преимущественно экономики и социальной сферы, так и частные проблемы отдельных россиян. Последние нередко решаются буквально в прямом эфире, до окончания передачи.