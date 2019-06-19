Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру

Москва, 19 июня. Американская компания Microsoft добавит на клавиатуру персональных компьютеров новую клавишу, предназначенную для работы с приложениями из пакета Office, об этом сообщает The Verge.

Предполагается, что новая клавиша заменит кнопку Windows на правой стороне клавиатуры. Компания еще не приняла окончательное решение о нововведении, Microsoft проводит соответствующий опрос, пишет «Газета.ру».

Эксперты отмечают, что стандартная клавиатура Microsoft существует в неизменном виде уже десятки лет. Кроме того, клавишей Windows пользуются немногие. Необходимость изменения клавиатуры возникла давно.

Ранее Microsoft анонсировала выход обновленного браузера Edge. Отмечается, что новый браузер получил три нововведения. При этом в основе нового браузера лежит Chromium. Как добавили специалисты, на нем работают такие сервисы как Google Chrome, «Яндекс. Браузер», Opera и другие.