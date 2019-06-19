Сирия, 19 июня. В Ираке ракетами была обстреляны военная база и офисы нефтяных компаний, в Алеппо столкнулись отряды YPG и протурецких группировок. ВВС Сирии продолжили боевые вылеты к расположениям боевиков в Хаме и Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атаковали расположения джихадистов на северо-западе Хамы и юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели операции по разминированию в Дамаске и Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала курдский отряд YPG на севере Алеппо.

Курды: провели рейд и столкнулись с отрядом протурецких боевиков ССА в Алеппо, арестовали одного боевика ИГИЛ1.

ВС Ирака: проводят расследование ракетной атаки в Мосуле.

Провинция Дамаск

Инженерные подразделения сирийской армии продолжают работы по разминированию районов и пригородов Дамаска от оставленных мин-ловушек и боеприпасов боевиков «Исламского государства»1. Саперами были расчищены от мин районы деревень Алда, Бейт-Сахм и Баббила, как уточняет новостное агентство SANA.

Провинция Алеппо

Местный источник новостей в сети Twitter NotWoofers сообщил об очередным столкновении на севере провинции. Курдский отряд, подчиненный военному совету SDF города Манбидж был атакован подразделением протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) у реки Сагур. Стороны обстреливают друг друга с использованием крупнокалиберных пулемётов.

Источник также передал информацию о том, что SDF провели рейд к северу от Манбиджа в деревне Джумусия и арестовали одного жителя. Как заявляют курдские каналы, арестованный – боевик ИГИЛ, причастный к убийствам и подрывной деятельности в этом районе.

Инженерные подразделения САА будут проводить работы по разминированию в деревне Суран и Маран. Разминирование продлится до 14.00, после чего собранные боеприпасы будут подорваны за чертой города на военном полигоне сирийской армии на безопасном расстоянии от населенных пунктов, как сообщает портал SANA.

Провинция Идлиб

Как сообщает Al-Masdar News, ВВС Сирии возобновили вылеты на юг Идлиба. Авиаудары был нанесены утром по расположениям боевиков «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях деревни Свохан и на подступах к столице Идлиб. Вчера во второй половине дня сирийские самолеты нанесли несколько воздушных ударов в провинциям Хама и Идлиб по ряду опорных пунктов джихадистов в ответ на обстрел Кафр-Худа и Аль-Касабии. По сообщениям военных источников, «Тахрир Аш-Шам» понесла тяжелые потери: были уничтожены семь машин джихадистов, включая два танка, в также были ликвидированы от 25 до 35 боевиков.

Провинция Хама

ВВС Сирии совершили несколько боевых вылетов, чтобы поддержать сирийскую армию с воздуха. Точечные удары по позициям джихадистов «Джейш аль-Изза» и «Ан-Нусры» были нанесены в районе города Кафр-Зета и рядом с городом Аль-Латамина, о чем сообщил новостной портал Step News Agency. Два этих города, являются главными опорными пунктами радикалов в провинции на данный момент. Вчера террористы выпустили более 15 ракетных снарядов, нацеленных на город Мхарде и деревню Шейх-Хадид. Ракетный удар разрушил несколько домов и инициировал пожар в полях с посевами.

Ирак

Как передает новостной портал Reuters, ракета, выпущенная неизвестными, попала в район офисов крупнейших мировых нефтяных компаний в городе Басра, в том числе американского гиганта Exxon Mobil, в результате чего было ранено три человека. Заявления об ответственности от какой-либо из террористических группировок пока что не поступало. Источник в службе безопасности сообщил, что Exxon немедленно эвакуировал 21 сотрудника самолетом.

Как сообщает источник новостей в сети Twitter Baxtiyar Goran, еще один ракетный удар был нанесен по иракско-американской военной базе в городе Мосул. Иракские силы безопасности обнаружили ракетную установку, нацеленную на комплекс. По заявлению иракских военных, жертв и материального ущерба не было. Ранее в понедельник три ракеты были выпущены по лагерю Таджи на севере Багдада, где также базируются американские войска. Все это происходит на фоне роста напряженности отношений между Вашингтоном и Ираном.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)