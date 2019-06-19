Старшего сына экс-хоккеиста Соколова перевели из реанимации

Санкт-Петербург, 19 июня. Старшего сына экс-вратаря хоккейной сборной России Максима Соколова перевели из реанимации.

Молодому человеку стало лучше, его намерены перевезти в ближайшее время в другую больницу. Два дня назад 18-летнего юношу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, старшего сына Соколова госпитализировали 13 июня из частного дома, расположенного в поселке Новая Романовка. Об этом пишет «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что супругу бывшего хоккеиста Максима Соколова убили под Санкт-Петербургом. Старший сын тренера получил тяжелые ранения. Младшего сына экс-вратаря СКА задержали по подозрению в убийстве. Источник ФАН в следствии сообщил, что младший сын Максима Соколова при даче показаний много путался и нервничал.

Позже старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области подполковник юстиции Юлия Матолыгина в беседе с Федеральным агентством новостей рассказала, что подозреваемого отпустили на свободу.

В настоящее время расследование по делу об убийстве женщины в поселке Новая Романовка продолжается. Назначен комплекс экспертиз, результаты которых помогут разобраться в обстоятельствах случившегося. Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что сам Соколов не принял ничьей стороны, он никого не обвиняет в гибели жены и ранении старшего сына.