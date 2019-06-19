Кафедре генетики и биотехнологии СПбГУ — 100 лет. ФАН-ТВ

В Петербурге прошел VII съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров.

В Санкт-Петербургском государственном университете открылся VII Съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров. Он посвящен 100-летию кафедры вуза. На встрече предстоит выступить тысячам ученым из десятков стран мира.

«Когда мы смотрим на 100-летнюю историю, которую прошла генетика здесь, в СПбГУ, то мы можем видеть и драматические события, и победы, радостные победы. И мы можем отметить, что есть еще над чем работать. Если структура генетического материала более-менее интенсивно развивалась, и на сегодняшний день мы знаем многие геномы, то что касается функции генов, тут еще очень много работы», — говорит Игорь Тихонович, советский и российский микробиолог и генетик.

Важнейшее место в современной науке занимает воспитание молодых специалистов, которые интегрируют генетику и селекцию с другими близкими науками и новыми технологиями.

Съезды Вавиловского общества проходят раз в пять лет и занимают лидирующее место среди генетических форумов России и стран СНГ.