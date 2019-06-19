Родственники жертв крушения MH17 прибывают на встречу со следователями

Амстердам, 19 июня. Родственники жертв авиакатастрофы MH17 на юго-востоке Украины в 2014 году малайзийского Boeing-777 собираются во вторник в конгресс-центре в голландском городе Ньювегейн, где совместная следственная группа (JIT) сообщит им новые подробности расследования.

Отмечается, что сначала следователи расскажут детали родным погибших в катастрофе, а затем проведут пресс-конференцию для представителей СМИ.

Прошлогодней весной следователи заявляли, что находятся в последней, хотя и самой сложной стадии, но не смогли ответить, когда и в какой суд будут переданы итоги расследования, отметив лишь, что они «ближе к концу, чем к началу». Кроме того, специалисты заявляли, что круг «подозреваемых» в крушении пассажирского лайнера сузился до нескольких десятков человек.

Малайзийский Boeing-777, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту воздушного судна находились 298 человек — все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, последние подчеркнули, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на высоте 10 тыс. метров.

Как заявлял заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко, Москва передала голландской стороне не только данные российских радаров, но и документацию, доказывающую, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине. Впрочем, нидерландская сторона по какой-то причине проигнорировали эту информацию.