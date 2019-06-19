Депутат Анохин призвал Резника подниматься на трибуну ЗакСа только после теста на наркотики

Санкт-Петербург, 19 июня. Депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Анохин от партии «Единая Россия» принес тест на наркотики своему коллеге Максиму Резнику, который представляет фракцию «Партия Роста».

19 июня оба парламентария выступали на трибуне в рамках обсуждения поправок в Социальный кодекс Петербурга. Во время своей речи Анохин призвал Резника пройти проверку на наркотики и продемонстрировал соответствующий тест.

«Сходите в амбулаторию, а потом поднимайтесь на эту трибуну», — сказал депутат «Единой России».

Анохин продемонстрировал тест на наркотики окружающим и сообщил, что «оставит его здесь», передают «Невские Новости».

Напомним, 1 мая Максим Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, устроил провокации на мирном шествии в центре Петербурга. Позже в Интернете появились многочисленные кадры, на которых депутат совершает действия, напоминающие курение марихуаны.

Коллеги парламентария возмутились поведением Резника и призвали его пройти проверку на содержание в крови наркотических веществ, однако оскандалившийся депутат отказался, сбежав в Прагу. Даже соратники парламентария осудили его поведение. Например, руководитель петербургского отделения фракции «Яблоко» Борис Вишневский заявил, что честный человек давно бы сдал тест на наркотики, чтобы избежать обвинений. Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов предложил Резнику пройти тест на наркотики и подчеркнул, что отказ от анализа косвенно указывает на признание депутатом «своей пагубной страсти».

Отметим, что общественные активисты Петербурга собрали уже более 8,5 тысячи подписей за лишение попавшего в громкий наркоскандал Резника депутатского мандата. На текущей неделе подписи планируют направить в Законодательное собрание Северной столицы. По мнению общественников, человек, который, скорее всего, употребляет запрещенные вещества, не может оставаться на должности депутата. Инициативу петербуржцев поддержала Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.