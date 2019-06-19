Дамаск, 19 июня. Пожары охватывают все больше сельскохозяйственных земель в восточной части сирийского Евфрата.

По словам местных жителей, курдские ополченцы намеренно сжигают поля, чтобы фермеры не могли продавать урожай сирийскому правительству. Таким образом, они оказывают своеобразное экономическое давление на граждан.

Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Местные жители сообщили, что в северо-восточном регионе было недостаточно грузовиков или пожарных, чтобы справиться с огнем, который поглотил тысячи гектаров пшеницы. Некоторым фермерам трудно добраться до мест, которые могли бы помочь в обеспечении высокого спроса на пшеницу.

Курдские ополченцы воздерживаются от передачи производства пшеницы в стране, сохраняя урожай, чтобы переправлять его в соседние страны, и, таким образом, не разрешают продавать его в районы, контролируемые сирийской правительственной армией.

Производство пшеницы в этом регионе к 2019 году составит 900 000 тонн, несмотря на ущерб, вызванный проливными дождями и крупными пожарами. В то время как прошлогодний урожай пшеницы составил около 350 000 тонн. На сегодняшний день правительство Дамаска закупило 100 000 тонн, что составляет порядка 40 процентов закупок со всей Сирии.

Местные фермеры теперь могут продавать урожай правительству, но курдские ополченцы установили пункты пропуска, чтобы остановить торговцев или государственных служащих и предотвратить их прохождение на территорию, подконтрольную официальным властям республики.

Стоит отметить, что в этом году Дамаск повысил цену за тонну пшеницы до 185 000 сирийских фунтов ($ 359,22). Ожидается, что правительство Сирии импортирует в этом году около 1,5 млн тонн пшеницы российской стороне.