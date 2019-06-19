Поддерживаемые США боевики подняли плату за выход из «Эр-Рукбана» до 1 тыс. долларов

Эр-Рукбан, 19 июня. Сирийские боевики, контролирующие лагерь беженцев «Эр-Рукбан», резко подняли плату за выход из этого гетто. Теперь желающие покинуть лагерь сирийцы вынуждены платить террористам не 400, а 1000 долларов с человека.

Такие сведения содержатся в совместном заявлении глав координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа. Ответственность за сложившуюся ситуацию Москва и Дамаск возложили на США, которые поддерживают местных боевиков и осознанно препятствуют эвакуации беженцев.

«При непосредственной поддержке американских военных усилилось давление на жителей лагеря «Эр-Рукбан» со стороны подконтрольных им бандформирований в целях блокирования любых попыток покинуть его территорию», — говорится в заявлении.

Мизинцев и Махлюф обратили внимание на то, что если раньше плата за возможность покинуть лагерь составляла просто колоссальные для беженцев средства, то теперь она и вовсе стала неподъемной. Несмотря на то, что ООН выразила готовность оказать помощь в ликвидации сирийского «лагеря смерти», Россия и Сирия пока не видят никаких шагов по реализации этого плана.

Отметим, что российская сторона неоднократно обращала внимание мировой общественности на катастрофическую гуманитарную ситуацию, сложившуюся в лагере «Эр-Рукбан», где бежавшие от войны мирные жители оказались заперты, словно в ловушке из-за боевиков. Террористы не пропускают гуманитарные конвои внутрь и не позволяют людям покинуть лагерь, в результате чего в «Эр-Рукбане», где остаются около 28 тыс. сирийцев, царят голод и болезни.