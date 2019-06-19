Прошедший Сирию «Стрелец» позволяет поражать цели в реальном времени

Новые российские системы разведки, поступающие на вооружение, качественно повысили возможности войск. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

В доказательство своего тезиса министр обороны напомнил, что российский комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8—12 минут после их обнаружения.

Обязательная часть боевой подготовки

Заметим, что в последнее время отработка действий с применением КРУС «Стрелец» превратилась в обязательный элемент боевой подготовки частей и соединений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Вот хроника только минувшей недели.

10 июня. В Северной Осетии мотострелки 55-й общевойсковой армии на полигоне отрабатывают использование «кочующих» минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ. Обнаружение целей, их доразведка и выдача целеуказаний осуществляется с помощью беспилотников и КРУС «Стрелец».

11 июня. Миротворческая мотострелковая бригада проводит на полигоне Рощинский под Самарой учение по отражению атаки незаконных вооруженных формирований на блокпосты в буферной зоне. Мониторинг обстановки осуществлялся с помощью беспилотников «Орлан-10» и КРУС «Стрелец».

14 июня. На полигоне Кара-Хаак под Кызылом личный состав 55-й отдельной мотострелковой горной бригады отрабатывает применение комплексов радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки «Леер», а также КРУС «Стрелец».

17 июня. Минобороны РФ сообщает, что в Сирии успешно закончены испытания новейшего ударного вертолета Ми-28НМ. Его бортовое радиоэлектронное оборудование позволяет интегрировать эту «вертушку» в состав разведывательно-ударных контуров наземных группировок, в том числе с КРУС «Стрелец».

18 июня. Разведчики мотострелковой бригады Южного военного округа, дислоцированной в Республике Дагестан, в рамках полевых занятий приступили к выполнению тактико-специальных задач на полигоне «Дальний». Особое внимание уделяется совершенствованию навыков применения КРУС «Стрелец».

И так далее, и тому подобное.

На дистанции до 400 километров

По официальным данным, КРУС «Стрелец» производится компанией ОАО «Радиоавионика». В типовой комплектации комплекс разведки, управления и связи включает в себя пульт оперативного управления, радиостанцию, дальномерно-угломерный прибор, портативную РЛС ближней разведки, гарнитуру с функцией активного шумоподавления и усиления тихих звуков, а также блоки оборудования, уже предустановленные или монтируемые на авиационные носители вооружения.

Масса носимого комплекта КРУС «Стрелец» — 2,4 кг. Такой комплект обеспечивает взаимодействие между членами одного подразделения на удалении до 1,5 км. Но поскольку каждый боец, оснащенный «Стрельцом», действует как ретранслятор, эта дальность может быть значительно увеличена.

«Стрелец» позволяет осуществлять целеуказание авиации и артиллерии путем выяснения координат цели с помощью РЛС и лазерного дальномера, после чего эти координаты выводятся на планшет командира. Командир подразделения с помощью радиостанции Р-853-В2М отправляет эти координаты ударному вертолету или самолету на расстояние до 8 км. В случае применения наземного или воздушного ретранслятора сигнала дальность может быть увеличена почти до 400 км.

При этом передача данных пилоту вертолета/самолета оператором КРУС «Стрелок» — передовым авианаводчиком осуществляется по закрытому каналу.

Показательный момент: если раньше в ударной авиации нормой считалось уложить свободнопадающие бомбы в круг радиусом 60 метров, то с применением «Стрельца» разброс свободнопадающих бомб удалось снизить до 0−20 метров.

Помимо ведения разведки и выдачи данных для целеуказания, КРУС «Стрелец» способен решать и другие задачи: от боевого управления, связи и передачи информации до индивидуальной и групповой навигации, измерения координат и опознавания целей.

Первый серийный и пошедший в войска

Можно ли считать КРУС «Стрелец» «рабочей лошадкой» передовых авианаводчиков? И как показал себя «Стрелец» в Сирии? На эти и другие вопросы Федеральному агентству новостей ответил полковник в запасе, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

— Виктор Иванович, до появления «Стрельца» существовали ли в ВС РФ какие-либо его аналоги?

— Прямые аналоги, рассчитанные на использование передовым авианаводчиком или действующей в спешенном порядке разведгруппой, у нас отсутствовали. Имелись отдельные устройства и комплексы похожего назначения у артиллеристов. Еще была попытка создания машины авианаводчика. Впрочем, в войсках эта машина так и не появилась… Таким образом, «Стрелец» — это первый выпускаемый серийно и пошедший в войска достаточно мобильный отечественный комплекс разведки, управления и связи.

— Многие ударные машины, до сих пор используемые в ВКС России, например те же Су-24, были выпущены еще до принятия «Стрельца» на вооружение. Таким образом, для сопряжения этих машин со «Стрельцом» требуется установка на самолеты дополнительного оборудования. Можно ли подобную операцию осуществить в полевых условиях, или же машины придется отправлять на завод?

— Установка оборудования возможна силами технической эксплуатационной части, что элементарно проделывается за сутки. Никаких проблем тут нет, перегонять машину на завод не нужно.

Часть разведывательно-ударного контура

— Можно ли «Стрельца» позиционировать как своеобразную «рабочую лошадку» передовых авианаводчиков?

— Характеристики «Стрельца» позволяют ему быть «рабочей лошадкой» не только авианаводчиков, но и подразделений войсковой разведки, а также Сил специальных операций. Вызвано это тем, что данный комплекс используется не только для наведения авиации, но и для передачи координат разведанных целей. «Стрелец» может быть интегрирован в разведывательно-ударный контур практически любых систем огневого поражения.

— КРУС «Стрелец» был принят на вооружение еще в 2007 году. Не устарел ли комплекс к 2019 году?

— Нет, не устарел. Дело в том, что «Стрелец» на основании опыта эксплуатации и боевого применения постоянно модернизируется. На текущий момент многие параметры комплекса, включая внешний облик, по сравнению с образцом 2007 года, были существенно доработаны и улучшены.

— Кстати, о боевом применении. Использовался ли «Стрелец» в Сирии? И если «да», то как КРУС себя там показал?

— Комплекс использовался на территории САР. Более того, он используется там до сих пор. Мне удалось побеседовать с людьми, которые лично использовали «Стрелец» в Сирии. Причем даже задействовали КРУС для перенацеливания авиации в режиме реального времени, что ранее не практиковалось. По словам этих людей, комплекс себя прекрасно зарекомендовал. Вместе с тем, в ходе боевого применения были найдены пути дальнейшей модернизации «Стрельца».