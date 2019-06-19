Небензя в ООН обвинил Запад в тиражировании фейков и пропаганды о Сирии

Ряд стран Запада преднамеренно транслирует искаженную информацию о ситуации «на земле» в Сирии, заявил в ходе заседания в Совбезе ООН российский представитель Василий Небензя. Он категорически отверг обвинения в ударах ВКС РФ по гуманитарным объектам и призвал страны ООН использовать проверенные источники, чтобы получить представление о ситуации на Ближнем Востоке.

На заседании Совбеза ООН Небензя ответил на тиражируемые западными СМИ заявления о якобы «ударах по госпиталям» на территории, контролируемой террористами сирийской провинции Идлиб. Сообщения о многочисленных ударах по «госпиталям» и «школам», распространяемые боевиками коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (собрания группировок под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»), активно распространяют западные СМИ — в первую очередь британские и турецкие.

Пристрастность британских и турецких СМИ не вызывает сомнения: Турция прямо оказывает военную и политическую поддержку боевикам в Идлибе, а в Британии была развернута целая кампания за спасение «госпиталей в Идлибе» — больница Святого Фомы в Лондоне установила даже инсталляцию «Путин, это не цель!» на стене своего главного здания.

Между тем способы получения информации у британцев вызывают по крайней мере сомнения. Британский телеканал Sky News оказался в центре скандала, направив на контролируемую боевиками территорию съемочную группу во главе со спецкором Алекс Кроуфорд. Эта съемочная группа в обход официального Дамаска договорилась о въезде с «правительством национального спасения» в Идлибе — то есть внутриполитическим органом «Тахрир аш-Шам».

Затем британская съемочная группа под чутким руководством террористов «документировала» кампанию САА и ВКС РФ против боевиков со стороны «жертв», которые ежедневно обстреливают мирные города Сирии, в первую очередь выбирая населенные пункты, где живут сирийские христиане. Съемочная группа Sky News даже выбрала себе в проводники небезызвестного пропагандиста запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1 Билала Абдул-Карима, рекомендовав его своим зрителям как «независимого журналиста, искренне переживающего за судьбу сирийского народа». Когда журналистке напомнили, кем на самом деле является Абдул-Карим, Кроуфорд заявила, что «он вообще был не с нами и случайно ворвался в кадр в последний момент».

I think she's referring to her 'activist' colleague Bilal Abdul Kareem, promoting AQ suicide belts here... pic.twitter.com/AThmkZuW76 — Patrick Henningsen (@21WIRE) June 11, 2019

Между тем публикуемые в соцсетях видеозаписи «разрушения госпиталей в Идлибе» вызывают как минимум удивление. Одна из самых известных видеозаписей, на которой якобы показано «разрушение подземного (!) госпиталя в населенном пункте Хаас в Идлибе» российской авиабомбой, до сих пор активно тиражируется во всех социальных сетях.

Our @SyriaRandD underground hospital hit in Haas, Idleb today. We received notice that Russian/regime missiles would likely hit hospital so we evacuated all personnel/patients. This is no terrorist haven; it is a hospital and it is barbaric to keep attacking them. @ARC4Syria pic.twitter.com/EvdxgWOeoo — Jomana Qaddour (@jomanaqaddour) May 5, 2019

Между тем на видео легко заметить: подземный «госпиталь» почему-то покрыт бетонными плитами; у него нет никакой парковочной территории для автомашин скорой помощи, никаких подъездных путей, никаких признаков мирной активности. Кроме того, «подземный госпиталь» не имеет абсолютно никаких обычных знаков — изображений, флагов Красного Креста или Красного Полумесяца, — которые бы показывали, что это госпиталь. Вывод очевиден: это небольшая подземная база террористов «Тахрир аш-Шам», которую успели вовремя эвакуировать перед бомбежкой, засняли момент ее уничтожения, и теперь пытаются выдать логово боевиков за «подземный госпиталь». А занимается этим «некоммерческая гуманитарная организация» «Помощь и развитие Сирии», штаб-квартира которой находится в городе Оверленд-парк, штат Канзас.

Именно на такие «надежные источники» и указал Василий Небензя, сделав предупреждение ООН.

«У нас давно вызывают большие вопросы источники сведений, в том числе и те, которыми пользуются подразделения системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения, я прошу передать это отсутствующим здесь (заместителям генсекретаря ООН) Марку Лоукоку и Розмари Дикарло, ведь они сами в районы, где якобы наносятся удары по госпиталям, не выезжают. На поверку оказывается, что большинство из этих сведений — это телефонные звонки от каких-то «надежных источников», никем не проверенных, и которых нам отказываются называть», — заключил постпред РФ.

Постоянный представитель России в ООН напомнил, что война в Идлибе не является односторонним наступлением сирийской правительственной армии на мирных жителей в зоне деэскалации — САА противостоят многочисленные (порядка 50 тысяч человек), снабженные новейшим вооружением и оборудованием и подготовленные западными военными инструкторами бандформирования, которые активно используют методы информационной войны в партнерстве со своими британскими, турецкими, американскими и арабскими союзниками. Для того, чтобы удержаться «на земле», террористы готовы использовать любые методы, напомнил представитель России в ООН.

«Ни для кого не секрет, что боевики используют гражданскую инфраструктуру, госпитали и школы в военных целях, а людей в качестве живого щита. Мы решительно отвергаем любые обвинения в неизбирательных ударах, мы не проводим атак против гражданского населения», — подчеркнул Небензя.

Между тем западная пропаганда, судя по всему, все-таки нашла благодатную почву в ООН — генеральный секретарь Антониу Гутерреш, который ранее придерживался взвешенной позиции по проблеме Идлиба, призвал РФ и Турцию «остановить эскалацию боевых действий».

Генсек ООН напомнил, что мирные жители платят огромную цену из-за столкновений между противоборствующими сторонами — однако не стал уточнять, кто именно стал причиной эскалации конфликта на севере Хамы и в Идлибе.

Западные и арабские СМИ, которые занимаются очернением действий Сирии и РФ, выстроены в организованную систему, которая используется для ведения информационной войны, считает доктор военных наук Анатолий Матвийчук. В комментарии для Федерального агентства новостей он заявил, что считает мнение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша продиктованным американской повесткой — Гутерреш сдерживается, однако вынужден следовать позицией, заданной противниками РФ.

«Мы говорили об этом неоднократно на протяжении последних лет — идет информационная война против России, — подчеркнул Матвийчук. — Для этого используются любые, абсолютно любые средства, в том числе Организация объединенных наций».

Заявления об «ударах по гражданским» объектам полностью необоснованны, уверен Матвийчук, поскольку полностью игнорируют факты «на земле» — тот факт, что Большой Идлиб находится полностью под контролем террористических группировок.

«Они говорят об ударах по «гражданским объектам». Но позвольте, господа, гражданские объекты полностью заняты террористами! Там людей нет, там сидят бандиты, которые занимаются убийством людей — и поэтому по занятым боевиками строениям наносят удары ВКС РФ. Об этом не раз заявлял наш представитель в ООН — что необходимо предпринимать меры, в первую очередь это должна сделать Турция, которая до сих пор не выполнила своих обязательство по разоружению действующих в Идлибе бандформирований, — напомнил военный эксперт. Так что информационная война, заявления, что «Россия — оккупант», «Россия — кровавый варвар», — она будет продолжаться. Для них главное — показать Россию страшной для всего мирового сообщества, а потом «спасти» мир от этой угрозы».

Военный эксперт подчеркнул, что изменение позиции генсека ООН не окажет существенного влияния по позиции Москвы и Дамаска по борьбе с терроризмом.

«Я думаю, что Россия и Сирия будут уверенно идти к своей победе и зачистке территории от террористов. А позиция генсека ООН — давайте правде в глаза смотреть — во многом зависит от позиции Вашингтона. ООН находится на территории США, все дипломатические движения ООН находятся под контролем Конгресса и Госдепа США. В последнее время ООН превратилось в полуполитическую организацию, защищающую интересы Соединенных Штатов Америки», — заключил собеседник ФАН.

Здесь стоит отметить, что единственным за последнее время случаем, когда позиции США и ООН существенно разошлись, стало решение Вашингтона признать территорию Голанских высот за Израилем — практически единодушно страны ООН воспротивились решению, которое грозит катастрофическими последствиями всему Ближнему Востоку.

У ООН, отметил Анатолий Матвийчук, нет никаких способов призвать к деэскалации реальных виновников обострения на северо-западе Сирии — многочисленные джихадистские группировки, собранные в Идлибе в рамках договоренностей с Дамаском.

«Попытаться они могут, но маловероятно, что они это сделают — ну какие организации способны? Международный Комитет Красного Креста умыл руки, арабская коалиция государств представляет интересы США на Ближнем Востоке. Разве что появится какая-нибудь «Лига защиты Идлиба» — но это только фантазии», — подытожил Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.