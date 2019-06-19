ФАН публикует список номинантов конкурса журналистов по теме «Наука и инновации»

Федеральное агентство новостей публикует список номинантов конкурса для региональных журналистов «Хорошие новости России» в номинации «Наука и инновации».

Накануне завершился прием работ на конкурс ФАН «Хорошие новости России». Редакция готова представить список номинантов, приславших свои работы на тему «Наука и инновации».

Для участия в конкурсе были присланы сотни материалов — новости, репортажи и интервью о работе и достижениях российских ученых и изобретателей. Эксперты отобрали самые яркие и интересные работы. Лучшую из них предстоит определить читателям ФАН.

1. Евгений Супер «Россия возвращается в элиту двигателестроения»

Работа посвящена передовым разработкам в области авиапромышленности России. Зрителей знакомят с двигателями ПД-14, разработанными для новейших российских самолетов МС-21, а также с двигателями «первого этапа» для истребителя нового поколения Су-57.

2. Станислав Мищенко «Кобальт и самолеты пятого поколения»

32-летний Денис Давыдов, старший научный сотрудник Института физики металлов имени Михеева УрО РАН, получил губернаторскую премию за исследование перспективных материалов для промышленности. Молодой ученый рассказывает о преимуществах сложных сплавов металлов при изготовлении деталей для газовых турбин электростанций и реактивных двигателей.

3. Екатерина Ясакова «Только без рук»

В машиностроении, металлургии, химической промышленности России на смену людям приходят роботы. Однако страна находится только в начале этого пути. Материал рассказывает о перспективах развития робототехники в стране.

4. Лариса Хайдаршина «В Серове провели 50 операций по замене тазобедренного сустава»

Развитие медицины в области упростит жизнь жителям периферии, которым не всегда легко добраться до врачей регионального центра — Екатеринбурга. Особенно актуален этот вопрос для пожилых людей. Материал рассказывает об успешном проведении региональными врачами сложнейших операций по замене тазобедренного сустава.

5. Павел Виноградов «Жорес Алферов: «Наука нужна не для украшения»

Это одно их последних интервью с именитым российским ученым, лауреатом Нобелевской премии 2000 года Жоресом Алферовым. Физик рассказывает о современном положении науки в России и делится мыслями о новом поколении отечественных специалистов.

6. Татьяна Колосова «Конкурс по робототехнике в Вологде»

Вологодские школьники приняли участие в областном конкурсе робототехники. Несмотря на юный возраст участников, более 40 работ посвящены решению актуальных проблем в сферах энергосберегающей технологии, космонавтики, электроники и многих других. Как отмечает автор, возможно, некоторые их этих идей в будущем станут реальными машинами.

7. Ксения Демченко «Создан «чудо-прибор» для лечения кожных заболеваний»

Видео рассказывает о витилиго — нарушении пигментации кожи. Долгое время считалось, что эту болезнь невозможно вылечить, однако специальная эксилампа способна бороться с этими пятнами на коже. Аппарат был создан калининградским ученым Дмитрием Шицом.

8. Анастасия Романова «Убить рак, не убив пациента»: что такое протонная терапия»

Материал рассказывает об одном из самых эффективных способов лечения онкологических заболеваний — протонной терапии. В чем ее уникальность и как она воздействует на организм, объясняет Аркадий Столпнер, председатель правления Медицинского института имени Березина.

9. Екатерина Ковалева «Электронные рецепты начали выдавать в Белгородской области»

Электронные рецепты вместо привычных бумажных упрщают жизнь пациентов больниц. Такое нововведение появилось в белгородских медучреждениях. Для использования электронных рецептов достаточно скачать специальное приложение на смартфон.

10. Светлана Никифорова «Топ-10 достижений недели: из каких регионов России проложили пути на мировой рынок?»

Обзор самых важных достижений в российских регионах за неделю. Внимание авторов рейтинга привлекли крупные проекты в сфере энергетики, сверхсовременные корабли, экспорт уникальной отечественной продукции и другие, возможно и незаметные на первый взгляд, прорывы в жизни страны.

11. Екатерина Левицкая «Студенты смоленского вуза предложили оригинальную версию «умного дома»

Смоленские студенты разработали нейросеть, которая идентифицирует входящих в дом людей. Это возможно с помощью отслеживания походки, мимики и жестов каждого человека. После анализа программа сможет определить, есть ли в базе «своих» человек, который хочет войти внутрь, и соответственно принять решение — пускать его или нет.

12. Сирень Бабаева «На уровне наночастиц. Школьники-изобретатели вносят свой вклад в науку»

Ученики физико-математической школы Тюменской области рассказали журналисту о своих проектах. Школьники презентуют устройство по считыванию счетчиков ЖКХ, установку для наблюдения метеоров слабой звездной величины, разработку для повышения безопасности полетов и даже метод быстрого определения устойчивости бактерий к антибиотикам.

13. Ольга Тихонова «Проекты студента АГУ по информационной безопасности отметили на федеральном уровне»

Магистрант Астраханского госуниверситета Зафаржон Носиров стал лауреатом Всероссийского конкурса молодых специалистов и образовательных центров в области информационной безопасности «Инфофорум. Новое поколение» в номинации «Студент года». Молодой человек занимается не только IT и информационной безопасностью, но и вопросами популяризации российского образования в мире.

14. Наталья Михальченко «Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать»

Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета предложили оцифровать лабораторные и натурные эксперименты известных конструкторов космической техники Сергея Королева и Валентина Глушко. Они убеждены, что это станет точкой старта создания новых конкурентоспособных отечественных космических кораблей, спутников и орбитальных самолетов.

15. Мария Масляева «Для души и кошелька: какие приложения хотят создать томские школьники»

Томские школьники представили проекты мессенджеров, которые помогут пользователям взять кредит, найти компанию на вечер и выяснить, какая религия тебе подходит. Свои идеи они презентовали на хакатоне «Давай в UX/UI» в Томске в рамках проекта «IT-старт».

16. Евгений Супер «Операция «Приземлить Россию» провалилась. Летаем дальше»

Материал рассказывает о создании в России новой модификации двигателей ВК-2500 для многофункциональный вертолетов Ка-32. Разработка позволила заменить ранее используемые украинские двигатели, поставки которых в Россию руководство в Киеве запретила после 2014 года. ВК-2500 стали не только альтернативой украинской продукции, но и превзошли ее, сделав российские вертолеты более скоростными и маневренными, отмечает автор.