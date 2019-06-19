Xiaomi рекордно снизила цену на смартфон Pocophone F1

Москва, 19 июня. Флагманский смартфон Pocophone F1 китайской корпорации Xiaomi поступил в продажу в 2018 году, но уже успел рекордно подешеветь. Об этом сообщает портал ixbt.com.

По данным ресурса, несмотря на изначально бюджетную стоимость для флагманской модели, компания решила снизить ценник на Pocophone F1.

Так, на данный момент модификация аппарата с шестью гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами внутренней памяти стоит 300 долларов. Кроме того, пользователи могут приобрести упрощенную версию с 64 гигабайтами памяти за 260 долларов.

В самой простой комплектации смартфон Xiaomi Pocophone F1 имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Стоимость гаджета составляет 237 долларов. По словам аналитиков, сниженный ценник связан со скорой презентацией нового смартфона Xiaomi Pocophone F2.

Напомним, в начале июня Oppo и Xiaomi презентовали смартфоны со скрытой камерой.