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РФ предложила обязать разжигателей войны ликвидировать гуманитарные кризисы

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РФ предложила обязать разжигателей войны ликвидировать гуманитарные кризисы

Уфа, 19 июня. Российские власти предложили обязать разжигающие военные конфликты страны выплачивать компенсацию для ликвидации возникших гуманитарных кризисов. С таким предложением в среду выступил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян на международной  встрече.

По его словам, речь идет о создании новой экономической модели обеспечения гумпомощи.

«Считаем, что она должна быть основана на том, что страны, инспирировавшие конфликты, обязаны нести первоочередную ответственность, в том числе финансовую, за оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам», — пояснил Чуприян.

Отметим, что в настоящее время оказанием гуманитарной помощи занимается ООН. Некоторые страны также помогают обеспечивать всем необходимым мирных жителей, оказавшихся в горячей точке, но делают это исключительно на добровольных началах. Так, например, Россия и Франция добровольно снабжают продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости жителей Сирии, где с 2011 года продолжается гражданская война и открытое военное противостояние с террористическими группировками.

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Автор: Антон Соколов
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