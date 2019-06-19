Эксперт допустил, что задержанные в ЦАР журналисты AFP устраивали провокации за деньги

Российский политолог Алексей Мартынов допустил, что задержанные в Банги журналисты агентства AFP устраивали провокации за деньги.

Ранее правительство ЦАР на своей официальной странице в Facebook опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что 15 июня оппозиционеры «Объединенного фронта защиты нации», или E-Zingo Biani, устроили не санкционированный властями страны митинг на стадионе UCATEX в Банги (столица ЦАР). При этом протестная акция получила известность не благодаря ярко выраженной политической позиции активистов, а тому, что во время шествия были задержаны два журналиста Agence France Presse.

«15 июня на стадионе UCATEX состоялось шествие коалиции E Zingo Biani (Единый фронт по защите нации — оппозиционная ячейка). То самое шествие, которое было запрещено проводить правительством ЦАР в целях безопасности. В пресс-релизе МВД ЦАР написано, что ввиду нестабильной ситуации безопасности в стране и возможных террористических актов, а также нарушения общественного порядка шествие запрещено. Во время шествия группа провокаторов была задержана полицией. Среди них оказались два французских журналиста из AFP: Шарль Буссель и Флоран Вернь. Группа провокаторов была задержана из-за попытки нарушить общественный порядок во время шествия, точнее: кроме передачи денег, эти люди подстрекали людей кидать камни в полицию. В данный момент соответствующие органы расследуют происшествие».

Как рассказали в МВД ЦАР, французы Шарль Буссель и Флоран Вернь подговаривали местных жителей бросать камни в сотрудников полиции, присутствовавших на месте проведения митинга. О задержаниях сообщил в Twitter корреспондент радиостанции RFI Afrique Пьер Пинто.

Комментируя произошедшее, политолог и международный эксперт Института новейших государств Алексей Мартынов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что присутствие европейских журналистов в ЦАР — событие само по себе подозрительное.

«Центральноафриканская Республика — это место, мягко говоря, не сильно спокойное для любого белого человека, вне зависимости от того, журналист он или турист. Кстати, я вообще не знаю, что за туристы туда ездят. В лучшем случае их могут взять в заложники и потребовать выкуп, а в худшем просто ограбить и убить. Тем не менее сотрудники AFP там работают, но откуда мы знаем, что это за журналисты? Может, это вообще не журналисты, а обыкновенные провокаторы западных спецслужб? Или вообще нанятые кем-то специально люди, которые должны были устроить такое кино, провокации», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН допустил, что волнения во время митинга могли быть устроены только для того, чтобы создать «сенсацию» и повысить тем самым читаемость AFP. Мартынов также не отрицает, что псевдосенсация могла быть устроена для того, чтобы узнать, чем конкретно занимаются находящиеся в ЦАР российские военные советники.

«Дело ведь в том, что с некоторых пор в Центральноафриканской Республике присутствуют российские интересы и есть определенное количество наших советников при президенте. Он их пригласил. Возможно, вокруг этого и пытаются создать псевдосенсацию наши коллеги из так называемых независимых европейских СМИ», — заключил политолог.

С Мартыновым согласен другой аналитик — Николай Лагин, который заявляет, что провокации, устроенные Бусселем и Вернем, «могут быть опасны для любого государственного строя», не важно — Африка это, Россия или ЕС.

«В первую очередь нужно помнить: журналист не может вмешиваться в происходящее. И это я не говорю о том, что он не должен никого подстрекать ни на какие действия, это просто нонсенс. Тем не менее ситуация в ЦАР отлично демонстрирует подходы европейской прессы: устроить провокацию ради рейтингов, не заботясь о последствиях для самой страны. Нельзя допустить, чтобы подобное происходило, причем не только в ЦАР, но и в России, и Европе в целом. Это может вызвать разрушение государства», — сказал эксперт.

Напомним, в ЦАР были арестованы два французских журналиста, освещавших политическую акцию. Есть информация, что на их попытки устроить из мероприятия провокацию с метанием камней в сотрудников полиции моментально отреагировал находившийся на месте событий полицейский спецотряд. Журналистов, решивших на ровном месте организовать политический скандал, да еще и не у себя в стране, а в ЦАР, отвезли в криминальный отдел. У них изъяли телефоны, камеры и все носители информации. Теперь с этими опасными для спокойствия местных жителей французскими журналистами разбираются представители закона.