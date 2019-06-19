Песков призвал дождаться официальных результатов расследования по MH17

Москва, 19 июня. Россия не имела возможности принимать участие в расследовании катастрофы рейса MH17, хотя с самого начала трагедии проявляла инициативу. Об этом в среду заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что совместная следственная группа (JIT) по выяснению причин крушения малайзийского Boeing-777 огласит в среду новые подробности расследования.

Песков призвал дождаться официальных данных по расследованию авиакатастрофы.

«Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он также напомнил, что российская сторона не имела возможности принимать в расследовании участие, хотя с первых дней крушения проявляла инициативу.

Напомним, весной 2018 года международная следственная группа презентовала промежуточные итоги расследования, утверждая, что пассажирский самолет Boeing-777 был сбит из ЗРК «Бук».

Малайзийский Boeing-777, выполнявший рейс из столицы Нидерландов в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту самолета находились 298 человек — никто не выжил.