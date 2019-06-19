Российские школьники раскритиковали идею индивидуальных заданий по ЕГЭ

Екатеринбург, 19 июня. Учащиеся школ Екатеринбурга, которые выпускаются в этом году, прокомментировали идею правительства сделать варианты заданий для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) индивидуальными. По мнению учащихся, подобное нововведение превратит экзамен в лотерею.

Школьники считают, что при введении индивидуальных заданий для кого-то экзамен может стать простым, а для некоторых, наоборот, проверка знаний усложнится.

«И в вузы будут проходить просто везучие ребята», — уверен один из учащихся.

Школьники рассказали, что в этом году на ЕГЭ у них были задания похожего типа, и это было честно. Будущие выпускники считают, что предоставить всем разные варианты экзаменационных задач не получится. Кроме того, учащиеся отметили, что новые правила могут сократить количество списываний, но не исключат их полностью.

Некоторые пользователи социальных сетей тоже не поддержали идею появления индивидуальных заданий на ЕГЭ. Многие считают, что подобное нововведение может стать причиной возникновения коррумпированных схем, при которых «избранным» будут выдаваться более простые задания. Кроме того, некоторые полагают, что саму форму ЕГЭ нужно отменить и вернуться к традиционному экзамену с билетами, когда нужно «отвечать на вопрос, подбирая слова», сообщает URA.RU.

Напомним, информация о возможном появлении индивидуальных заданий на ЕГЭ содержалась в докладе российского Кабмина Федеральному собранию о политике в сфере образования. Эксперты с читают, что это поможет исключить списывания и гарантировать, что любой попавший в Сеть вариант экзамена будет отличаться от остальных.