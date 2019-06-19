Песков рассказал о роли Суркова в подготовке встречи в «нормандском формате»

Москва, 19 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о роли помощника президента РФ Владислава Суркова в подготовке встречи в «нормандском формате», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков прокомментировал процесс подготовки встречи лидеров стран — участниц «нормандского формата». Он отметил, что переговоры будут готовить помощники президентов четырех стран. В Кремле подтвердили, что Сурков продолжает работать помощником главы государства.

«На уровне помощников президента [идет подготовка к встрече в «нормандском формате»]​​​, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. — Будет или Юрий Викторович [Ушаков], или Владислав Юрьевич [Сурков]. И то и другое возможно».

Ранее украинский президент Владимир Зеленеский заявил, что советники глав России, Украины, Германии и Франции проведут встречу, чтобы обсудить организацию новых переговоров лидеров «нормандской четверки». В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что встреча помощников президентов состоится 12 июля.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — будущих ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев начал силовую операцию на юго-востоке страны. По данным ООН, с 2014 года в ходе гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек.

Стороны заключили минские соглашения, которые призваны урегулировать конфликт мирным путем. Гарантами договора выступают Россия, Германия и Франция. Однако Киев по-прежнему не выполнил почти ни одного пункта соглашения, в частности обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе продолжаются по настоящее время.