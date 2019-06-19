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Россия в июле начнет выдавать гражданам Эстонии многократные визы

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Россия в июле начнет выдавать гражданам Эстонии многократные визы

Таллин, 19 июня. Российские власти с 8 июля начнут выдавать гражданам Эстонии многократные визы на срок до 6 месяцев. Об этом в среду сообщает посольство РФ в Таллине.

Российские дипломаты подчеркнули, что данные визы можно будет получить только при условии наличия подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров.

«Посольство выражает надежду, что данное решение самым благоприятным образом скажется на развитии российско-эстонского сотрудничества в области туризма, способствуя активизации контактов между гражданами наших стран», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что режим электронной визы будет распространен по всей территории России в ближайшие год или полтора. Пока что он действует только на Дальнем Востоке.

Напомним, что впервые электронные визы в России были применены во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Президент РФ Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию предложил использовать опыт чемпионата и ввести электронные визы на постоянной основе.

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Автор: Антон Соколов
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