Названа малоизвестная причина хронической усталости

Москва, 19 июня. Специалисты назвали малоизвестную причину патологической усталости, которая доводит человека до изнеможения.

Чаще всего человек переутомляется из-за высоких нагрузок на работе, бешеного ритма жизни и непосильной физической активности. Однако еще одной причиной патологической усталости является синдром постуральной ортостатической тахикардии. Об этом пишет Planet Today.

Специалист по физической медицине и нервно-мышечной системы Тае Чунг сообщила, что единого критерия, который определяет уровень физической усталости нет, а синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ) проявляется по-разному: начиная от сильнейшего изнурения, заканчивая потерей концентрации при выполнении обычной работы.

Отметим, чаще всего люди с синдромом постуральной ортостатической тахикардии испытывают головокружение в положении стоя, при этом состояние человека предобморочное. Также может появиться тошнота, рвота, головная и мышечная боль, дрожь во всем теле. Очень часто врачи не могут диагностировать СПОТ и путают его с хронической усталостью.

На данный момент лекарства от этого недуга нет, но специалисты советуют тем, у кого диагностирован СПОТ, придерживаться специальной диеты, предполагающей употребление большого количества воды и соли. Также важно не забывать о физической активности. Например, делать упражнения в положении лежа, со временем увеличивая темп.